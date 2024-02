Cavill zaskoczył wyznaniem nt. scen intymnych. "Nie jestem fanem"

Henry'ego Cavilla można oglądać w najnowszym filmie Matthew Vaughna "Argylle. Tajny szpieg", który od piątku, 2 lutego wyświetlany jest w polskich kinach. Niedawno do sieci trafił również zwiastun najnowszej produkcji Guya Ritchiego, "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare", w którym Brytyjczyk wcielił się w główną rolę.