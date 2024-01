Zagrała w mocnej scenie w hicie. Miała nietypowy problem na planie

Pugh szybko zapomniała, w jak niezręcznej sytuacji się znajduje i wdała się w rozmowę z technikiem, nadal pozostając naga. – Cillian i ja jesteśmy razem w tym pokoju. To zamknięty plan zdjęciowy, więc oboje trzymamy się w objęciach, a do pokoju wchodzi operator kamery (...). Pomyślałam: "No cóż, to jest mój moment na naukę" (...). [Zapytałam – przyp. aut.]: "Co się tu dzieje z migawką, kolego?", a on wyjaśnił i wtedy właściwie przyszedł Chris, bo światło źle wpadało. To po prostu niesamowite, że wszyscy na planie byli tak kompetentni i gotowi do nakręcenia tego rodzaju filmu, że nie było chwili na nudę – podsumowała niecodzienną sytuację.