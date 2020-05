Here’s Johnny! "Lśnienie" skończyło 40 lat

Nie bez słuszności. Bo choć słynny film Stanleya Kubricka, zaliczany dzisiaj do ścisłego kanonu kina grozy , cieszy się zasłużoną opinią dzieła niemalże wybitnego, to powieść amerykańskiego króla horroru reżyser zinterpretował po swojemu.

Takie prawo każdego artysty, lecz King, niezupełnie przekonany o słuszności obranej przez Kubricka drogi, tupał nóżką i fukał, obrażając się na niego śmiertelnie. Ba, nie dość, że nie wybaczył mu chyba nigdy, to jeszcze po latach nakręcił swoją wersję, chcąc mu pokazać, jak to się robi. A chodzi, oczywiście, o kultowe już " Lśnienie ", któremu 23 maja stuknęła czterdziestka.

Piszu pisz…

Legenda głosi, że King, nie chcąc kolejnej swojej powieści osadzać znowu w rodzinnych stronach, otworzył atlas geograficzny i palcem wybrał miejsce akcji następnej książki. Padło na Colorado. Podczas wypadu rodzinnego do opustoszałego hotelu, który szykowano do zamknięcia na zimę, byli tam jedynymi gośćmi.

Zerkając na biografię Kinga, nietrudno także odczytać "Lśnienie" jako powieść osobistą, traktującą o alkoholizmie i powolnym procesie rozpadu rodziny. Choć u niego oczywistym jest, że za tragedię odpowiadają złe moce, które opanowały hotel, to jednak istotne są też problemy osobiste Jacka Torrance’a, niespełnionego pisarza zatrudnionego do opieki nad budynkiem, gdzie ma spędzić zimę z żoną i synem.

Redaktor Kubrick

Zaciemnienie?

Miniserial był co prawda hitem i zgromadził przez telewizorami niemały tłum, a i miał swoje plusy (atmosfera była tak gęsta, że trzeba by ją było rąbać siekierą Jacka Nicholsona), lecz w bezpośredniej konfrontacji z pamiętnym dziełem Kubricka wypadał blado. King nie złożył broni, zagryzł zęby i spróbował raz jeszcze.

I to sprytnie. Bo ubiegłoroczny "Doktor Sen" jest tyleż adaptacją powieści Kinga, co kontynuacją filmowego "Lśnienia". Hotel Panorama dalej stoi tam, gdzie stał i nareszcie ukontentowany pisarz mógł patrzeć, jak płonie na dużym ekranie. Dokładnie tak, jak to opisał. O ironio, film wyreżyserowany przez Mike’a Flanagana jest - znowu! - lepszy od książki, wygładza jej ostre krawędzie i łata dziury, a powiązanie go z dziełem Kubricka jest i egzorcyzmem odprawionym przez Kinga, i hołdem dla jednego z najlepszych dokonań gatunku.