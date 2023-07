Hindusi oburzeni "Oppenheimerem". Żądają usunięcia jednej sceny

Uwaga, spoilery! Wśród hinduskiej części widowni zaskoczenie wywołała scena seksu między głównym bohaterem granym przez Cilliana Murphy'ego z kochanką (Florence Pugh). Podczas zbliżenia w rękach kobiety pojawia się egzemplarz Bhagawadgity, świętej księgi hinduizmu. Zmusza fizyka do odczytania wersetu: "i stałem się śmiercią, niszczycielem świata", co odnosi się do jego pozycji ojca bomby atomowej.