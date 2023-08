Hit Netfliksa. Krytyk ostrzega: "Polski nie jest najmilszy dla ucha"

Pierwsze opinie na temat "Operacji Soulcatcher" nie są niestety dobre, co nie powinno jednak przeszkodzić produkcji w osiągnięciu komercyjnego sukcesu. Jeden z amerykańskich krytyków napisał: "Nawet najbardziej napompowane adrenaliną filmy akcji muszą mieć jakąś fabułę, a główny bohater musi mieć coś do zagrania, aby widzowie mogli zobaczyć coś więcej niż deszcz kul. W tym filmie zdecydowanie brakuje obu rzeczy, przez co historia bardzo szybko zaczyna męczyć i nudzić".