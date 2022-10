Netflix musi się go pozbyć. Najlepszy film grozy ostatnich lat

Do Halloween pozostał tydzień. Kina sprzedają bilety na maratony filmów grozy, wytwórnie filmowe wprowadzają do kin swoje "najmocniejsze" horrory, platformy streamingowe przebudowują repertuar. Tymczasem Netfliks niespodziewanie usuwa jedną z najciekawszych produkcji tego gatunku – "Czyj to dom".