Rosjanie są zdesperowani. Sięgnęli po Bruce'a Willisa, aby ratować branżę

W krótkim czasie do Disney'a dołączyły pozostałe wielkie studia Universal, Sony, Paramount, Warner Bros. To ostatnie na początku marca planowało w Rosji premierę superprodukcji "Batman". Cyfrowe kopie tego filmu zostały już wcześniej przesłane do rosyjskich dystrybutorów, jednak bez tzw. kluczy oraz zgody amerykańskiej wytwórni nie mogły być one wyświetlane w kinach.