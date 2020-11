Hollywoodzki filmowiec przed polskim sądem. Sprawa ciągnie się od dwóch lat

Problemy Matthew Libatique'a z polskim prawem zaczęły się w listopadzie 2018 r. Operator filmowy, znany ze zdjęć m.in. do "Czarnego łabędzia" czy "Narodzin gwiazdy", nie trafił wtedy do aresztu na trzy miesiące, ale miał wpłacić 100 tys. zł poręczenia majątkowego. Dwa lata po wybuchu afery ciągle nie widać finału tej sprawy.

Jak donosi "The New York Times", Libatique złożył wniosek, który pozwoli mu zeznawać przed polskim sądem bez konieczności opuszczania USA. Nowojorczyk chce się połączyć z salą rozpraw za pośrednictwem transmisji on-line, co jest często stosowanym zabiegiem w dobie pandemii koronawirusa. Tak samo zeznawali świadkowie w niedawnym procesie Johnny'ego Deppa, który wytoczył sprawę brytyjskiemu tabloidowi.

Skandale 2020. O nich było naprawdę głośno

Przypomnijmy, że jest to pokłosie zdarzenia, do którego doszło w listopadzie 2018 r. w jednym z bydgoskich hoteli. We wtorek 13 listopada ok. piątej rano wezwano tam funkcjonariuszy policji. Na miejscu mieli zobaczyć ratowników medycznych i mężczyznę, który się z nimi szarpał i był bardzo agresywny. Miał rozbity nos i był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Rzekomym agresorem okazał się operator filmowy z Hollywood, który przybył do Polski na zaproszenie organizatorów festiwalu Camerimage.