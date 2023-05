Hollywoodzkie sławy w Polsce. Jesse Eisenberg wybrał nasz kraj nie bez przyczyny

Przemiły człowiek

Trwające obecnie zdjęcia dla amerykańskiego aktora i reżysera to nie pierwsza okazja do wizyty w Polsce. Eisenberg był oficjalnie w Krakowie, gdzie na początku maja na festiwalu Off Camera promował swój debiutancki film "When You Finish Saving The World". Ale mało kto wiedział, że wcześniej pojawił się w Warszawie.