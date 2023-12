Horrory zarobiły ponad 100 mln dol. Powstanie trzecia część

Co wiemy o filmie "Sierota 3"?

Choć dylogia o demonicznej "dziewczynce" nie odniosła spektakularnego sukcesu, twórcy zdecydowali się na jej kontynuację. O swoich planach opowiedział na łamach "The Hollywood Reporter" wspomniany wyżej Bell, który promuje właśnie swój najnowszy obraz "The Lord of Misrule". Powołał się na swoje spotkanie ze scenarzystą drugiej odsłony "Sieroty", Davidem Coggeshallem, który przyznał, że chciałby nadal móc pracować nad horrorami.