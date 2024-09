In vitro i rozstanie. Gwiazda "Beverly Hills 90210" o trudnych przejściach z mężem

Jennie Garth, znana z serialu "Beverly Hills, 90210," otwarcie opowiedziała o operacji wymiany stawu biodrowego i trudnych doświadczeniach związanych z in vitro. W wywiadzie wideo dla magazynu "Self" aktorka podzieliła się swoją historią prób zajścia w ciążę za pomocą in vitro tuż przed krótkim rozstaniem z mężem, Dave'em Abramsem w 2018 roku.