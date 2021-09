Ford żegna się z kultową rolą. Schedę po nim przejmie kobieta?

Zdjęcia do filmu, który przez pewien czas funkcjonował pod tytułem "Indiana Jones and the Empire of Evil", napotykały na pewne przeszkody. Pod koniec czerwca Harrison Ford zranił się w ramię i przez kilka dni był niedysponowany, później na planie pojawił się COVID-19 i trzeba było na kilka dni przerwać pracę. Generalnie obsunięcia w harmonogramie nie były jednak duże i film powinien pojawić się w kinach 29 lipca 2022 roku.