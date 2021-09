"Inni ludzie": rapowana samotność. Czarny koń festiwalu w Gdyni?

Film pozostaje wierny oryginałowi, choć zaadaptowanie go do formy scenariusza wcale nie było proste. Podczas konferencji prasowej w Gdyni Terpińska wraz z Masłowską wyjaśniały, że pisane frazy w zderzeniu z beatem wymagały odpowiedniego łamania. Nie da się ukryć, że do takiego zadania potrzebni byli muzykalni aktorzy. O ile aktorsko-muzyczny występ Bohosiewicz czy Fabijańskiego jako narratora-Jezusa nikogo nie dziwi, tak rapujący Marek Kalita czy Beata Kawka w roli matki Kamila pozytywnie zaskakują.