Represje, zastraszanie, przemoc, "Żeby nie było śladów". Widzieliśmy polskiego kandydata do Oscara

"Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego to jeden z faworytów tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Adaptacja głośnego reportażu Cezarego Łazarewicza opowiadającego historię zamordowanego przez funkcjonariuszy MO Grzegorza Przemyka to pewny hit. Jest tu i uznany reżyser, i ceniony reportaż, i wstrząsająca historia, nie aż tak odległa, a przez to wciąż pamiętana przez widzów. Pytanie, czy to nie przeszkodzi zbytnio w odbiorze polskiego kandydata do Oscara.