"Ja nigdy nie miałam chłopaka". Teraz żałuje, że to powiedziała

Wojewódzki zapytał ją o to, czy ma chłopaka. — Kuba, ja nigdy nie miałam chłopaka — odpowiedziała wówczas aktorka. "Niepotrzebnie wtedy zabawiłam się prawdą. Wiedziałam, że jedyną opcją, żeby wygrać tę rozmowę — bo to jest gra, ping-pong — jest zrobienie bardzo dobrego show. A jedyny sposób, żeby się nie zaplątać we własne odpowiedzi i zmierzyć się z tak wymagającym rozmówcą, to ironicznie, ale mówić w dużej mierze prawdę" – powiedziała w rozmowie z "Wprost" Helena Englert.