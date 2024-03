Jake Lloyd z "Gwiezdnych wojen" zmaga się z chorobą psychiczną. Czuł się prześladowany przez obcych

Rok później Lloyd zgłosił się na casting do "Mrocznego widma". George Lucas wybrał go spośród ok. trzech tys. kandydatów. Jake pokonał m.in. swojego przyjaciela Haleya Joela Osmenta. Po premierze na twórców "GW" wylała się fala krytyki. Mama Lloyda, Lisa Riley, odcięła syna od show-biznesu. Nastolatek prowadził normalne życie, aż objawiła się choroba.