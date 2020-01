Jakub Józef Orliński wystąpi podczas Gali Muzyki Poważnej na FRYDERYK Festiwal 2020!

W dniu 8 marca odbędzie się ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych wydawnictw muzyki poważnej 2019 r. Podczas uroczystej gali organizowanej w ramach FRYDERYK Festiwal 2020 wystąpi m.in. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Lawrence’a Fostera.

Eleganckie wnętrza NOSPR-u posłużą także za scenografię koncertu Jakuba Józefa Orlińskiego – wybitnego kontratenora, laureata wielu prestiżowych nagród. Bilety na wydarzenie właśnie trafiły do sprzedaży.

Gala Muzyki Poważnej w katowickim NOSPR zainauguruje 8 marca tegoroczną edycję FRYDERYK Festiwal. Wręczeniu statuetek dla najlepszych płyt z muzyką poważną ubiegłego roku towarzyszyć będą występy wybitnych artystów. W Katowicach zaśpiewa m.in. znakomity kontratenor Jakub Józef Orliński. Muzyk obdarzony jest pięknym głosem, a jego pracowitość i komunikatywność sprawiły, że w ciągu niespełna dwóch lat przebojem wszedł do grona najlepszych głosów kontratenorowych na świecie.

Orliński jest laureatem takich nagród, jak m.in. Gramophone Music Award (Young Artist of the Year), Opus Klassik, Koryfeusz Muzyki Polskiej i Paszportu "Polityki” 2019 w kategorii muzyki poważnej. W swoim dorobku ma już dwie solowe płyty z muzyką barokową: Anima Sacra (nominowana do Fryderyka 2019) i Facce d’amore, nagraną ze znakomitą orkiestrą Il Pomo d’Oro.