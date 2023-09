Jakub Szamałek: "Technologie mogą być wykorzystywane po to, by nas nękać i inwigilować"

Poniekąd tak, aczkolwiek tak naprawdę to ja się nie chcę nudzić. To jest dla mnie najbardziej istotne. Jak już mam mierzyć się z tym koszmarem, jakim jest pisanie książki, to chcę się dobrze bawić przy researchu. Literatura to jest dla mnie taki pretekst, bym mógł jakiś nowy temat poznać i poczytać, gdzieś pojechać, porozmawiać. Więc jak zabieram się za nową książkę, to zastanawiam się, czego jeszcze nie znam, czemu bym się chętnie przyjrzał. Z drugiej strony wykształcenie archeologiczne daje mi szerszą perspektywę. Książki są z nami od dawna, dużo już ich napisano, gdybyśmy teraz przestali pisać, to przyszłe pokolenia i tak miałyby co czytać. Więc myślę, że jeśli już się coś dokłada do tej puli, to warto, by było to coś nowego, coś świeżego, a nie odgrzanie jakiejś formuły, w której zmienia się tylko szczegóły - bo to już niedługo będą za nas robiły algorytmy. Wydaje mi się, że nasza relacja z technologiami takimi, jakie mamy tu i teraz, to jest temat warty eksploracji, który wprowadza jakiś świeży powiew. Stąd moje zacięcie, by o tym pisać.