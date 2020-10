Jamie Dornan śpiewa piosenkę z "50 twarzy Greya". Jego żona zamieściła nagranie

"50 twarzy Greya" to film zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści E.L Jamesa o takim samym tytule . Studentka literatury Anastasia Steele przeprowadza wywiad z młodym przedsiębiorcą Christianem Greyem. Niezwykle przystojny i błyskotliwy mężczyzna budzi w młodej dziewczynie szereg sprzecznych emocji. Fascynuje ją, onieśmiela, a nawet budzi strach. Przekonana, że ich spotkania nie należało do udanych, próbuje o nim zapomnieć – tyle że on zjawia się w sklepie, w którym Ana pracuje, i prosi o drugie spotkanie.

Jednym z głównych aktorów występujących w produkcji jest Jamie Dornan . Mężczyzna zdobył popularność, gdy wcielił się w uwodzicielskiego Greya w filmowych adaptacjach powieści autorstwa E.L. James. Film co prawda został uznany za kiczowaty, a Jamie i jego koleżanka z planu, Dakota Johnson, mieli się nawet udziału w produkcjach wstydzić, ale to nie zmniejszyło popularności obrazów.

Ostatnio Amelia przyłapała jednak swojego męża na gorącym uczynku. Aktorka nagrała Dornana za kierowcą, gdy ten śpiewał główny utwór z "50 twarzy Greya". Tak się składa, że w samochodowym radio leciała akurat piosenka Ellie Goulding "Love Me Like You Do". Żona Jamie’ego zamieściła nagranie na swoim Instastories.