Mike Tyson jak żywy. 53-letni aktor katuje się ćwiczeniami

Jamie Foxx pokazał ostatnio na swoim profilu na Instagramie niewyraźne, ale bardzo sugestywne zdjęcia. Widać na nich aktora przygotowującego się do roli Mike'a Tysona. Foxx mówił o filmowej biografii boksera już 5 lat temu, ale dopiero kilka miesięcy temu zaczęły się konkretne przygotowania. Dla 53-latka może to być jedno z najtrudniejszych wyzwań aktorskich, bowiem wcieli się zarówno w młodego Mike'a, jak i tego u kresu kariery.

Tyson swoją pierwszą zawodową walkę stoczył w wieku 18 lat. Ostatnią – 20 lat później. Foxx opowiadał w wywiadzie, że zacznie nagrywać sceny jako młody Mike i będzie wtedy ważył ok. 98 kg. Później jednak będzie musiał przybrać na wadze do 105 kg, a magia kina sprawi, że będzie wyglądał o ok. 10 kg więcej.