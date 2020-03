Jan Komasa: "Żyjemy w czasach nadciągającej apokalipsy"

Zapytam trochę inaczej Wszyscy czy już trochę nie jest przyzwyczajeniem otrzymywania nagród za Boże Ciało i Oj nie No jakby Nagrody to nagrody rządzą się swoimi prawami i staramy się Przyzwyczajać do tego nie po to Filmy Przynajmniej ja Cieszę się że je dostaliśmy Cieszę się najbardziej się cieszę z tego że Wyróżnień Ja to sobie poradzę mój nowy film wchodzi do kin W piątek i będę miał znowu okazji porozmawiać z moimi widzami I trochę mi pograć w jakiś rodzaj gry bo hej Zupełnie Jakby inny w rozmowie Mam nadzieję że Dawidów trafi Na wszystkich natomiast Nagrody są ogromnym docenienie akademii Akademii czyim Koleżanek i kolegów po fachu I przede wszystkim są takim kredytem zaufania czyli dostrzeżono moją pracę za tobą Dziękuję Dziękuję Wszystkie gratulacje które miałem Z mojego środowiska filmowe Przez ostatnie parę miesięcy Dziękuję za ogromne wsparcie mojemu całemu środowisku w szczególności państwo Wish Filmowe jest Zatorze Z parówkami Oskar Niesamowity sposób No i cieszę się że mogłem reprezentować Polskę Właśnie na Oskar Wydarzyło się niezwykła rzecz po nie Z tymi oscarami ale też z nami na Ale zrozumiał Dzięki temu co się wydarzyło że jest Najważniejsze jest to żeby Jeżeli się jest poza Polską to wtedy się zaczyna liczyć Skąd się pochodzi I co kto za tobą stoi Są inni reżyserzy swojego kraju I tam a nie gdzie Najczęściej padał Tak jak Paweł Pawlikowski Agnieszka Holland Skolimowski Andrzej Wajda Śląsk Roman I tak dalej i tak dalej Wszystkich polskich reżyserów E tam Nauczyłem To bardzo ważne jest żebyśmy byli razem i mówili jednym głos Bo od tego zależy też często niezal Możemy Maciej Stuhr na początku goli powiedział żeby się nie Czy ty się przed galą bałeś że Boże Ciało nie zostanie tak dostanę jak zostało docenione Szczerze powiedziawszy miałem wręcz odwrotnie umyjesz Nie bałem się że Że że możemy dostać tych parę słów i mówię Kokieteria ponieważ A potem wszyscy patrzą na to żeby porównywać do tego Bożego Ciała każdy mój następny filmik i tak Ciężej zrobić go Cieszę się że wybiegłem naprzód trochę i zrobiłem hejtera za Przyszły Tam nagrody Myślę że Maciek Stuhr mówiąc nie Bójcie się nie bójmy się nie lękaj Tak naprawdę Chodziło mu o to żeby Żeby żeby nabrać odwagi bo żyjemy w czasach Ja się osobiście boję coraz więcej Wczasach takiego to Ściągają Jakiś A to jest A to Coś politycznego A to jest koronawirus Ciągle straszy mnie i mam wrażenie że coraz bardziej Thrillerze A jeśli nie powiedzieć horrorze Maciek powiedział Nie bój się ja się boję I z tego strachu No co mogę zrobić Zapisz Czy myślisz że hejter Za rok będzie tak samo doceniany jak Boże Ciało Jak w ogóle Ten porównywanie bo sam powiedział Cieszysz się że ten Zanim cokolwiek nago Cieszę się z jednej rzeczy że hejter Jest filmem absolutnie odwrotnym od Bożego Ciała Boże Ciało ma bohatera który łączy A hej ten ma dokładnie bohatera który dzieli i tym się zajmuje Jest to film prowokacyjny i zrobiłem go po to żeby wzbudzić w ludziach żarliwość Dyskusje Film który ma postraszyć w Spowodować że będzie Widzę Więc po to zrobiłem hejtera mam nadzieję Temu filmowi również zaczną więcej ze sobą rozmawiać to wydaje mi się Problem a które są w naszym społeczeństwie aleje