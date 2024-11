Kobiety szaleją na jego punkcie? "Odradzam oglądanie filmu z partnerem"

"Zakochany bałwan" ma też kilka zabawnych scen i żartów, które nie wszyscy widzowie może wyłapią. Na przykład, gdy bohaterowie oglądają świąteczną produkcję Netfliksa sprzed dwóch lat pt. "Niezapomniane święta", Kathy mówi o Lindsay Lohan: "Wygląda, jak dziewczyna z którą chodziłam do liceum". Co jest nawiązaniem do filmu "Wredne dziewczyny" z 2004 roku, w którym wystąpiła i Lohan i gwiazda "Zakochanego bałwana" - Lacey Chabert.