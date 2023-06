Janda wstrząśnięta wandalizmem. "Przeklinam cię"

Co zrozumiałe, pod wpisem Jandy pojawiło się wiele komentarzy. Internauci nie kryli oburzenia. "Osobiście jestem za graffiti jako formą artystycznego wyrażania siebie, jednak bezsensowne mazanie po ścianach tym nie jest", "Teraz dla młodych nie ma świętości. Za ponurej komuny kto mógł iść do teatru to było święto", "To jest wandalizm!!! Mi tak załatwili mur od posesji" - napisali. Głos zabrała też dziennikarka Agata Passent. "Współczuję wam i nam. Może jakaś artystka/artysta niech zrobi dobre murale na całym budynku i miejsca na tę ohydę nie będzie?" - czytamy.