Janicki wściekły na rząd. "Mój kraj łamie prawo"

Ważną cezurą okazało się ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu. To spowodowało kolejne protesty. Jedną z oburzonych osób okazał się aktor Antoni Pawlicki, otwarcie angażujący się w sprawę kryzysu humanitarnego na granicy. W mocnym, pełnym emocjonalnych słów poście, który opublikował w mediach społecznościowych pisał o nadziei na zmianę. Która jednak okazała się płonna: "Minął rok od zmiany władzy. Co się zmieniło? Nic. Co więcej Tusk zapowiedział czasowe zniesienie prawa do azylu."