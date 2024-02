Janusz Chabior kończy 61 lat. Aktor uwielbiany przez Polaków

Swoją karierę zaczął od zbiegu okoliczności. To miłość skierowała go w stronę aktorstwa. "Kobiety są siłą sprawczą w życiu mężczyzn, więc dlaczego ja miałbym być wyjątkiem. Tak się akurat stało, że ona była aktorką. Dobrze, że nie przedsiębiorcą pogrzebowym", opowiadał z uśmiechem w "Gazecie Olsztyńskiej". Początki jego kariery były przypadkowe – został poproszony o zastępstwo aktora, który się rozchorował. To wydarzenie otworzyło mu drogę do dalszej kariery w teatrze, a później w filmie.