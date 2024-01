Janusz Majewski miał 92 lata. Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb

- Zafascynowały mnie i w pewnym sensie wychowały dwa jego nurty. Pierwszym jest brytyjskie poczucie humoru, szydercze. Takie, jak to się mówi, że dla dowcipu można by zamordować dziadka. Drugie to żydowskie poczucie humoru, które jest filozoficzne. Najlepsze ze wszystkich, jakie istnieją - mówił w "Gazecie Wyborczej".