"Wariat". Jarosław Jakimowicz się nie hamuje

Jarosław Jakimowicz obraża uczestników Parady Równości

Panowie w trzech wyśmiewali Paradę Równości i środowisko LGBT+. "Dlaczego wszyscy się śmieją, że facet, któremu wydaje się, że jest Napoleonem, to wariat, a dziewczynka, która mówi, że jest mężczyzna i na dodatek uważa, że jest króliczkiem, to mamy udawać, że to takie zabawne i śmieszne? Wariat i już" - czytamy na profilu Jarosława Jakimowicza.