Jeden z najdroższych filmów od lat. Ominął kina, zobaczysz go na małym ekranie

"The Tomorrow War" będzie miał premierę 2 lipca 2021 roku. Tym samym jedna z najdroższych produkcji w historii wytwórni Paramount Pictures nie będzie wyświetlana w kinach. Dla miłośników widowiskowych filmów na pewno nie jest to dobra wiadomość. Obejrzenia na dużym ekranie podróżujących w czasie najemników dowodzonych przez Chrisa Pratta, których zadaniem jest ocalenie ludzkości to od strony wizualnej prawdziwa uczta dla oka.