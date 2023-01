Jeremy Renner. Nominacja do Oscara, burzliwy rozwód, praca w sklepie kosmetycznym

Nominacja do Oscara

Do najwyższej ligi trafił dzięki roli sierżanta Williama Jamesa, sapera, w dramacie wojennym "The Hurt Locker: W pułapce wojny" o amerykańskiej operacji militarnej w Iraku w 2004 roku. Został za nią w 2009 r. nominowany do Oscara. Jak dostał tę rolę? Po prostu został dostrzeżony przez reżyserkę Kathryn Bigelow we wspomnianym wcześniej "Dahmerze".