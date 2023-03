Jerzy Bończak miał problem z alkoholem. Niemal stracił żonę

Jerzy Bończak, którego widzowie znają z "Kariery Nikodema Dyzmy" czy kultowego serialu "Alternatywy 4", miał ogromny problem z alkoholem. Dziś tego nie ukrywa, ale przed laty nie dostrzegał, że kolejny drink to droga donikąd. - Długo nie rozumiałem, że popełniam samobójstwo, pijąc - przyznał aktor, który przeszedł już dwa zawały. Wódka to był jego chleb powszedni. Dzięki niej czuł się lepiej, był bardziej otwarty. No i zwyczajnie lubił jej smak.