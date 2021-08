Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz - ostatnie pożegnanie. Znamy datę pogrzebu

Matuszkiewicz urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Jaśle. Dzieciństwo spędził we Lwowie. Tam nauczył się grać na fortepianie i akordeonie. Po wojnie z rodziną mieszkał w Krakowie. W 1949 r. przeniósł się do Łodzi, by studiować w Łódzkiej Szkole Filmowej. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Warszawie.