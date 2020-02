Jerzy Gruza: mistrz komedii. Miał dar do "sklejania różnych opowiastek"

Świat filmu i teatru żegna Jerzego Gruzę. Był jednym z najbardziej lubianych reżyserów. Widzowie zawsze dawali Gruzie ogromny kredyt zaufania. Już jako dziecko miał ogromny talent do snucia historii. Wspominamy twórcę niezapomnianych komedii.

- Któregoś razu spotkałem na ulicy kolegę, operatora Jurka Wójcika. Zapytał: "Co robisz?". A ja, że właściwie to nic. Na co on: "To zdawaj do szkoły filmowej". Pytam: "Po co? Będę nosił akumulatory?" - wspominał. - Wójcik mi wtedy odpowiedział: "Trochę ponosisz, a potem za ciebie będą nosić". W przeddzień egzaminu poszedłem do kina na "Bitwę o szyny" w reżyserii René Clémenta. Na egzaminie opowiadałem tylko o tym filmie. Dostałem się za pierwszym razem.