Jeśli to prawda, mamy decyzję obsadową roku

"Logan" był ostatnim filmem, w jakim pojawił się Wolverine. Ale Marvel Studios i Disney na nowo chcą obsadzić postać, która ma pojawić się w "Kapitan Marvel 2". Jest kandydat. I to nie byle jaki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybrali nowego Wolverine'a? (Materiały prasowe)

Szaloną plotką żyją wszystkie branżowe serwisy i blogi zza oceanu. Szaloną i dodajmy, że nie potwierdzoną. Ale po kolei.

W marcu 2019 r. zakończyła transakcja przejęcia rozrywkowej części 21st Century Fox przez The Walt Disney Company.

Kosztowała ponad 71 mld dol., a dzięki niej do Disneya/ Marvela wróciły prawa do tłumu postaci – m.in. X-Menów. Oznaczało to, że będą one mogły zagrać w filmach z innymi bohaterami takimi, jak Avengers czy Spider-Man.

ZOBACZ TEŻ: Komiks - renesans gatunku

W maju 2019 r. pojawiły się doniesienia, że Marvel Studios planuje reanimować Wolverine'a, którego do 2017 r. grał Hugh Jackman, ale w końcu miał dość. Wśród kandydatów był m.in. Scott Eastwood, ale wymieniało się też Henry'ego Cavilla.

Oczywiście ani Marvel, ani aktor tego nie skomentowali. Ani plotek, jakoby Cavill miał wcielić się w postać Kapitana Brytanii. Teraz sprawa wraca, ale w nieco innym kontekście.

The Quartering, popularny kanał na YouTubie, podał, że w "Kapitan Marvel 2" obok tytułowej bohaterki granej przez Brie Larson pojawi się Wolverine. A kto się niego wcieli? Według The Quartering ma to być właśnie Henry Cavill.

Co ciekawe, zaledwie 3 tyg. temu podano, że postacie spotkają się w 17. numerze komiksu "Captain Marvel". Co jeszcze ciekawsze, Kevin Feige, który jest prezesem Marvel Studios, szefuje także od niedawna wydawnictwu. Fani twierdzą, że nie ma mowy o przypadku.

Na pewno Henry Cavill byłby dobrym kandydatem do roli Logana. Wiele razy pokazał, że dla roli jest w stanie poświecić wiele i trenować do upadłego. Tak było ostatnio, kiedy przygotowywał się do "Wiedźmina". Przejrzyjcie sobie jego Instagrama.

Ponadto pod znakiem zapytanie stoi jego udział w kolejnych filmach o Supermanie. Plotki mówią, że najprawdopodobniej zostanie zastąpiony. Jeśli w ogóle Warner Bros. będzie chciało kontynuować swoją przygodę z tą postacią.

Plotki o udziale Wolverine'a w "Kapitan Marvel" wcale nie muszą okazać się takie znów niedorzeczne. Wystarczy spojrzeć na dotychczasową politykę studia, która już wcześniej łączyła bohaterów w pary: Hulk i Thor czy Iron Man i Spider-Man. Skoro udało się wtedy, to może i tym razem?