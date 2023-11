Jest niewinny, ale musi zapłacić. 1,2 mln kary dla De Niro

Przypomnijmy, że sprawa została złożona do sądu jeszcze w 2019 r. Jak podaje "Deadline", Chase Robinson oskarżyła De Niro oraz jego firmę producencką Canal Productions o dyskryminowanie ze względu na płeć i stosowanie działań odwetowych. Była to odpowiedź na pozwanie asystentki przez gwiazdora i posądzenie jej o niewywiązanie się z obowiązków oraz oglądanie Netfliksa w czasie pracy. Wujek Hale z niedawnego "Czasu krwawego księżyca" domagał się wówczas od pracownicy 6 mln dolarów. Tymczasem to ona ostatecznie otrzyma od niego odszkodowanie.