Jest reakcja łódzkiej filmówki na skalę nadużyć. Złożono zawiadomienie do prokuratury

Ponadto trzy przypadki skierowano do wyjaśnień u Rzecznika Dyscyplinarnego, a dwóch wykładowców złożyło wypowiedzenie. Trzech nauczycieli oskarżonych o niewłaściwe zachowanie obiecało poprawę i zobowiązało się do przejścia szkoleń mających prowadzić do zmiany ich stylu pracy. Te osoby nadal prowadzą zajęcia ze studentami, tyle że fakultatywne.