Jest źle, będzie jeszcze gorzej. Aktor ma poważne kłopoty

Do tej pory był kurą znoszącą złote jajka. Ale nastały kiepskie czasy. Liczby są koszmarne.

To, że "Doktor Dolittle" będzie klapą, było wiadomo od kilku miesięcy. Skąd to przekonanie? Wystarczy przejrzeć newsy, jakie napływały z planu. A były one bardzo niepokojące

Premiera filmu "Doktor Dolittle" była przesuwana dwukrotnie z powodu niekompetencji reżysera Stephena Gaghana. Choć zdobywca Oscara za scenariusz do "Traffic" wydawał się idealnym kandydatem, na planie okazało się, że sytuacja go "przytłoczyła".

Kiedy film wszedł już na ekrany, krytycy dosłownie go rozszarpali. "Koszmar", "żenada", "aoglądalny", "katastrofa", "niespójny bajzel" – to tylko niektóre i najdelikatniejsze określenia, jakie pojawiły się w recenzjach .

To ogromna suma. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę budżet opiewający na 185 mln. dol. plus koszty marketingu, to okaże się, że mamy do czynienia z klapą roku (halo, mamy dopiero styczeń!), przy której nieszczęsne "Koty" to było nic.