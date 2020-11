Johnny Depp wyrzucony z obsady filmu. Fani mają już następcę

Warner potwierdził oficjalnie swoją decyzję i zapewnił, że film trafi do kin latem 2022 roku. Fani już zasypują Twittera wpisami o tym, kto powinien wcielić się w Grindelwalda, diabolicznego czarodzieja. Na prowadzenie wśród typów widzów wysuwa się Colin Farrell. Nie bez powodu. Wystąpił już w pierwszej części "Fantastycznych zwierząt", wcielając się w Percivala Gravesa, swoiste alter ego Grindelwalda. Byłby to dla niego naturalny powrót do produkcji.