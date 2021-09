Pierwsze zdjęcia z filmu "Johnny". Szykuje się prawdziwy hit. Ogrodnik jest nie do poznania

- To nie jest opowieść o budowaniu hospicjum ani historia walki ze śmiertelną chorobą. "Johnny" to emocjonalny rollercoaster, który na przemian bawi i wzrusza, przeraża i rozczula - mówi o projekcie reżyser, Daniel Jaroszek. - Fabuła przeprowadza nas od skrajnie mrocznych momentów, przez walkę z samym sobą i zewnętrznym światem, aż do znalezienia sensu i nadziei. Emocje będą buzować w widzach nie tylko przez cały seans, ale też wiele godzin po nim - zapewnia.