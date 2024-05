Słynni rodzice drą koty w sądzie. Córka wywija na parkiecie

Przypomnijmy, że gwiazdorska para ma sześcioro dzieci: troje biologicznych (18-letnią Shiloh i 16-letnie bliźnięta Vivienne Marcheline i Knoxa Leona) oraz troje adoptowanych (23-letniego Maddoxa Chivana urodzonego w Kambodży, 17-letniego Paxa Thiena z Wietnamu i 18-letnią Zaharę Marley z Etiopii). To zresztą jeden z sądowych argumentów – Jolie miała ponoć zniechęcać pociechy do spotkań z ojcem, który przecież zastosował wobec nich przemoc. Ostatnio do sieci trafiło nagranie z udziałem Shiloh.