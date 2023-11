Jon Kilik z Nagrodą dla Producenta ze Szczególną Wrażliwością Wizualną na EnergaCAMERIMAGE 2023

Pierwszym filmem, pod którym Jon Kilik podpisał się jako producent, był niezależny projekt Rytm Paula Monesa, zaadaptowany ze sztuki teatralnej Monesa, przyjaciela Kilika ze szkolnych lat w New Jersey. Film był Kilika ukoronowaniem 7 lat prób oraz pracy w pomniejszych rolach w takich produkcjach jak Wspomnienia z gwiezdnego pyłu, Wybór Zofii, Honor Prizzich oraz Arizona Junior. W 1987 roku poznał reżysera Spike'a Lee, co przerodziło się w artystyczną współpracę przy Rób, co należy (1989) i 17 kolejnych produkcjach, wliczając w to Malcolma X, Ślepy zaułek, Grę o honor, Plan doskonały oraz Pięciu braci. Kolejną wieloletnią artystyczną przygodą Kilika jest rozpoczęta w 1996 roku współpraca z reżyserem Julianem Schnablem, która przyniosła światu kina takie filmy jak Basquiat Taniec ze śmiercią, Motyl i skafander (Złoty Glob w kategorii "Najlepszy film", 4 nominacje do Oscara®, Złota Żaba dla autora zdjęć Janusza Kamińskiego), Zanim zapadnie noc czy Van Gogh. U bram wieczności. Kilik ma na swoim koncie również takie tytuły jak nominowane do Oscara® w kategorii "Najlepszy film" Babel, nominowane do Oscara® w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny" Biutiful (Alejandro Gonzalez Iñárritu), Foxcatcher (Bennett Miller), Prawo Bronxu (De Niro), Przed egzekucją (Tim Robbins), Broken Flowers, Gimme Danger (Jim Jarmusch), Miasteczko Pleasantville oraz Rebeliant (Gary Ross).