Joss Ackland nie żyje. Aktor miał 95 lat

Często grał epizody, ale na dłużej związał się m.in. z serialem "Z Cars" (1964-1968). Szybko zdobył też uznanie jako aktor dubbingowy ("Sen nocy letniej", "Wzgórze królików"). Fani Pet Shob Boys mogą go kojarzyć z teledysku do piosenki "Always On My Mind". Przez wiele lat pojawiał się na deskach najsłynniejszych teatrów w Lonydnie, m.in. Old Vic Theatre, Embassy Theatre, Piccadilly Theatre. Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2014 r. w filmie "Katarzyna Aleksandryjska".