Karolak przyszedł na premierę z piękną nastolatką. To jego córka!

Seria z gwiazdorską obsadą może się pochwalić doskonałymi wynikami box office. Pierwszą część "Listów do M." zobaczyło w kinach 2,5 miliona widzów, "Listy do M. 2" obejrzało blisko 3 miliony, a "Listy do M. 3" ponad 3 miliony widzów. Nic dziwnego, że doszliśmy aż do szóstej części.