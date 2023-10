Karolina Rosińska długo nie mogła znaleźć swojego miejsca na ziemi. Los się do niej uśmiechnął

Karolina Rosińska przeszła do historii polskiego kina głównie dzięki tytułowej roli w "Uprowadzeniu Agaty", nawiązującym do słynnej afery obyczajowo-politycznej z początku lat 90. ub.w. Jej bohaterami byli wicemarszałek Sejmu Jerzy Kern i jego nastoletnia córka Monika, która uciekła z domu z ukochanym mężczyzną. Rosińska do dziś wspomina ten film jako świetną przygodę, chociaż bardziej myślała wtedy o maturze niż o karierze.