Kasia Smutniak o Agnieszce Holland: "Zrobiła coś niesamowicie ważnego"

Pomyślałam o moich dzieciach czy wnukach. Mamy ogromny kryzys na Morzu Śródziemnym, gdzie toną ludzie czy na granicy z Białorusią, gdzie giną w lesie z chłodu, głodu i wyczerpania. A jeśli moje wnuki zapytają mnie kiedyś: a ty gdzie wtedy byłaś i co zrobiłaś? To co bym im odpowiedziała? Że byłam zajęta? Nie miałam czasu? Odwagi?