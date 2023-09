Katarzyna Herman na czerwonym dywanie w Gdyni. Udowadnia, że czasem mniej znaczy więcej

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to jedna z najstarszych, promujących rodzimą kinematografię imprez w Europie. Jednocześnie jest to jeden z najważniejszych plebiscytów w naszym kraju. Co więcej, bardzo często właśnie w Gdyni widzowie mają okazję jako pierwsi zobaczyć najbardziej wyczekiwane polskie produkcje.