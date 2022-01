"Prawdziwa ikona". Kathryn Kates nie doczekała premiery ostatniego filmu

Miała na swoim koncie ponad 70 ról w takich produkcjach jak "Kroniki Seinfelda", "Karolina w mieście", "Shades of Blue", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Orange Is the New Black", "Hunters" czy "Wszyscy święci z New Jersey" (prequel "Rodziny Soprano), który miał swoją premierę w 2021 r.