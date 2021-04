Kolejne oskarżenia. Coraz więcej ofiar zabiera głos

4 lata temu kariera Kevina Spaceya legła w gruzach. W 2017 r. Anthony Rapp oskarżył aktora o molestowanie seksualne, do którego miało dojść w 1986 r., w domu gwiazdora podczas jednej z imprez . W odpowiedzi na zarzuty Spacey ujawnił, że jest homoseksualistą. Niedługo po wyznaniach Anthonego Rappa, głos zaczęły zabierać także inne osoby, które miały zostać skrzywdzone przez gwiazdę "House of Cards".

Kevin Spacey usłyszał kolejne zarzuty

Okazuje się jednak, że kolejne osoby oskarżają aktora o molestowanie seksualne. Tym razem ofiarami miały być osoby pracujące przy "House of Cards". Jak podaje "The Page Six", aktor miał molestować młodszego asystenta produkcji i aktora, który brał udział w castingach do serialu. Zarzuty są jednymi z wielu przeciwko Kevinowi, które opisano w dokumencie złożonym przez Media Rights Capital. Agencja w 2019 r. pozwała gwiazdę, żądając dziesiątek milionów dolarów odszkodowania. Zdaniem firmy niewłaściwe zachowanie Spaceya wpłynęło na reputację serialu. W odpowiedzi na zarzuty serialowy Frank Underwood uznał, że to agencja jest mu winna pieniądze za serial, których nie otrzymał od czasu postawienia mu zarzutów w 2017 r.