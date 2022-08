Stracił fortunę. Ogromna finansowa kara za molestowanie seksualne

Sprawa ta dotyczyła wydarzeń sprzed wielu lat. W 1983 r. Spacey, po warsztatach aktorskich, które prowadził, miał zaprosić 14-letniego wówczas chłopca do swojego mieszkania i namówić go do seksu. Później miało dojść pomiędzy nimi do kolejnych kontaktów seksualnych. Dzięki prawniczym chwytom i zagraniom sąd zamiast zajmować się weryfikacją i oceną zarzutów postawionych aktorowi, przez wiele miesięcy rozstrzygał, czy powód może zachować anonimowość w tej sprawie.