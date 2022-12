Kirstie Alley od lat należała do scjentologów. Osiągnęła najwyższy poziom

Kirstie Alley przez lata była ulubienicą widzów. Ma na koncie dziesiątki produkcji, ale z pewnością najwięcej osób kojarzy ją z takich produkcji jak "Zdrówko!" czy z filmów "I kto to mówi". W ostatnich latach Alley nie pojawiała się już w nowych serialach czy filmach, za to aktywnie udzielała się na Twitterze, gdzie toczyła internetowe wojenki z przeciwnikami scjentologów. Aktorka dołączyła do tego ruchu w 1979 r. W swojej biograficznej książce tłumaczyła, że zdecydowała się skorzystać z pomocy scjentologów, gdy uzależniła się od kokainy. Doprowadziła się do krytycznego stanu. "Byłam w rozsypce. Poznałam piekło: depresję, uzależnienie, porażkę i stratę" - pisała. "Zażyłam taką ilość kokainy, która zabiłaby kilka osób. Ważyłam 50 kg" - przyznawała.