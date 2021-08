"Kobiety marzą o facetach, którzy nie istnieją" - Katarzyna Miller

Robi coś tak mocnego, że często nie potrafimy sobie z tym w żaden sposób sami poradzić. Naprawdę potrzebujemy wtedy pomocy, głębszej świadomości, sięgnięcia po specjalne metody, inne niż zwyczajnie. Podam taki przykład, jeżeli człowiek skaleczy albo zbije palec, to nawet jak chwilę zapłacze albo zaklnie, to sobie go rozetrze, chwilę może pobiadoli, a potem pójdzie dalej. Po godzinie nie będzie nawet o tej sytuacji pamiętał. Natomiast czegoś, co nas naprawdę bardzo "ruszy", nie da się tak po prostu zapomnieć.